Belen’de 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Belen ilçesinde 2 okul arasındaki ormanlık alanda 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Abdülhamit Han İlköğretim ve Sebahattin Gönenç İlköğretim okulları arasında bulunan ormanlık alan içerisinde etrafı kuru çam dallarıyla çevrilerek hazırlanmış alanda 150 adet Hint keneviri bitkisi ile 50 adet laboratuvar ortamında değişikliğe uğratılmış skank adı verilen uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

Yerinden sökülen bitkiler yakılarak imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.