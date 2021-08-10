İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (1)

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İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında, konteyner gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Libya'dan yola çıktığı öğrenilen, Komorlar bandıralı konteyner gemisinde, İskenderun Körfezi'ndeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'Manassa Flower-M' isimli gemideki alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-08-10 12:12:37



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