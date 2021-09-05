Kutsi Hatay’da halk konseri verdi

Hatay’da 20. Yayladağı Çilek Festivali kapsamında Kutsi, sevenleri ile bir araya geldi.
Konser öncesinde havai fişek gösterisi yapıldı. Hükümet konağı bahçesinde kurulan konser alanını dolduran binlerce vatandaşlar, sanatçı Kutsi'nin muhteşem performansıyla müzik ziyafeti çekti. Burada konuşan sanatçı Kutsi, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çilek festivalinde sizinle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir kez daha Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
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