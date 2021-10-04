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Mantardan zehirlenin 6 kişiden 4'ünün hayati tehlikesi sürüyor

DHA

Mantardan zehirlenin 6 kişiden 4'ünün hayati tehlikesi sürüyor


DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY´ın Dörtyol ilçesinde topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen 6 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kuzuculu Mahallesi´nde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, önceki gün öğle saatlerinde oturdukları mahallenin dağlık bölgesinde yağış sonrası kendiliğinden yetişen mantarları topladı. Mantarları pişirip akşam yemeğinde yedikten sonra kalanını da kahvaltıda tüketen 6 kişi, sonrasında sağlık sorunları yaşadı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 kişi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
ADANA'YA SEVK EDİLDİLER
Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Remzi Akalın ve Selim Öztaş´ın tedavilerinin Dörtyol Devlet Hastanesi´nde sürdüğü, Adana'da tedavisine devam edilen 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2021-10-04 15:00:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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