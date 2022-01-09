Dörtyol’un kurtuluşunun 100. yılı törenlerle kutlandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar saat 09.30 ilçenin işgalci düşman kuvvetlerinden temsili olarak kurtarılmasının canlandırılması ile başladı.

İlçe Kaymakamı Aydın Ergün ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri konulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak istiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye başkanı Fadıl Keskin yaptı.

Başkan Keskin; "1918’de Mondros Mütarekesinden sonra ülkemizi paylaşmak isteyen emperyalist güçler İskenderun bölgemize asker çıkartarak vatanımıza işgal hareketi başlatmışlardı.

O karanlık günlerde güzel Dörtyol’umuzda Fransız güçleri ve işbirlikçileri tarafından işgal edilerek halka zulüm ve işkencelere maruz bırakmışlardı. İşgalciler, karşılarında tarihi boyunca hürriyetine düşkün olarak yaşayan ve tarihi zaferlerle destanlar yazan Türk milleti olduğunu unutmuştu. İlçemizin kahraman evladı Kara Mehmet Çavuş’un işgalcilere karşı Karakese’de sıktığı ‘İlk Kurşun’ ile başlayan kutlu direniş Kara Hasan Paşa, Hacı Emin Hoca, Kürşat Mehmet, Selim Çavuş ve nice eşsiz kahraman Kuvayi Milliyecilerle tüm bölgeye yayılmış.

İlçemizde 3 yıla yakın süren bu kutlu mücadele Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde bundan tam 100 yıl önce, 9 Ocak 1922’de taçlanmış ve işgalci kuvvetler bir daha dönmemek üzere yurdumuzdan kovulmuşlardı.

Bu duygu ve düşüncelerle Dörtyol’umuzun kurtuluş bayramında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Kutlamalar; halk oyunları gösterileri, şiirlerin okunması, kurtuluş günü için okullar arası yapılan şiir kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Kutlama törenlerine; Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmas, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahittin Gözübenli, Kurum Amirleri, Kuvayi Milliye ve Mücahit Gazi Dernekleri, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

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