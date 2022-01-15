Belen’de silah kaçaklığı operasyonu: 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belen’de silah kaçaklığı operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Belen’de silah kaçaklığı operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’ın Belen ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yaptığı çalışmada Belenİskenderun yolu üzerinde durdurdukları bir araçta ve Belen ilçesinde 2 ikamette arama yaptı.
Aramada, 1 adet Kaleşnikof silah, 1 adet pompalı tüfek, 101 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet şarjör, 2 adet 9 mm. fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.F.T. ile yabancı uyruklu M.E. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torrent: “Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Torrent: “Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”
Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
Erdoğan: “Maçın her anına kulübenin de dahil olması bir takım olduğumuzun göstergesi”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Maçın her anına kulübenin de dahil olması ...
Kırmızı: "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder"
YEREL HABERLER Kırmızı: "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun ...
Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 4-2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 4-2
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 4 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 4 - Galatasaray: 2 ...
Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Galatasaray: 2 ...
Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Galatasaray: 0 ...
Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada kaldı
YEREL HABERLER Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada ...
Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan ...
Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan ...
Galatasaray kafilesi Hatay'da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Hatay'da
Galatasaray, Hatay'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Hatay'a geldi
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Hatay´da İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay´da İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi
Hatay’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi Şebeke üyesi 7 hırsızlık zanlısı, Kayseri'den çalınan otomobili sanayi sitesinde parçalarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi Şebeke ...
Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
YEREL HABERLER Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
Evlerinde saldırıya uğrayan 2 kardeşin cinayet şüphelileri çaldıkları telefondan yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinde saldırıya uğrayan 2 kardeşin cinayet ...
Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 ...
Hatay’da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü
YEREL HABERLER Hatay’da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.