Galatasaray, Hatay'a geldi

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarıkırmızı kafilede futbolcular ve teknik ekip yer aldı. Havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirerek, tezahüratta bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torent’e de taraftarlar tarafından çiçek verildi. Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 19.00'da Hatay Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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