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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Benzia’nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.
27. dakikada Erdoğan’ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe’nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR’ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 01
35. dakikada El Kaabi’nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf’un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia’ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

Stat: Hatay
Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Falette xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Boudjemaa xx, Onur xx, Sadık xx, Benzia xx, El Kaabi xx, Mame Diouf x
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ziya Erdal xxx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Ahmet Oğuz xx, Kerem Atakan xx, Ulvestad xx, Cofie xx Gradel xxx, Erdoğan xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Sefa Yılmaz, Moussa Konate
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Ziya Erdal (dk. 28) (Sivasspor)
Sarı kart: Sackey (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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