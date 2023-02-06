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Hatayda depremden 14 saat sonra bir binanın enkazından iki kişi sağ çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden 14 saat sonra bir binanın enkazından biri kadın iki kişi sağ çıkarıldı

Hatayda depremden 14 saat sonra bir binanın enkazından iki kişi sağ çıkarıldı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara destek vermek üzere Konya'dan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin sesin geldiği yerlerde yaptığı çalışmayla biri kadın iki kişi, depremden 14 saat enkazdan sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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