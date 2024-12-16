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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:06
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        Hatay'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal’ın getirildiğini açıkladı.

        Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

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