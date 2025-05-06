Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, yemek bölümünde çalışan Hatice Çınar'ın (21) işe gitmemesinden şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Evde, Hatice Çınar ile yan komşusu Murat Açıkgöz'ün (50) cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede, bir süre önce Almanya'dan dönen ve yalnız yaşayan Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı işten gelen Hatice Çınar'ın evine girip, başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

Sen 50 yaşında adamsın, benim kızımdan ne istedin? Kızım söyleseydi bırakmazdık, daha önce hiçbir şey söylemedi. İşe gelmeyince arkadaşları şüphelenmiş, gidip bakmışlar. Polisi aramışlar, olay olmuş. Bizim bir gün sonra haberimiz oldu" dedi.

"EVİN İÇİNDE BOĞUŞMA OLMUŞ"

Hatice Çınar'ın eniştesi Tarık Gökalp.

Eniştesi Tarık Gökalp ise Hatice’nin ölüm haberini telefonla aldıklarını söyleyerek, "Olayı duyunca inanmadık. Polislerin dediğine göre bir gün önce öldürülmüş. Adam takip etmiş. Hatice 19.00 sıralarında eve gelmiş, evin içinde epey boğuşma var. Silah iki kere patlamış.

"BİR GÜN BOYUNCA CESETLE DURMUŞ"

O kadar boğuşmaya ve silah seslerine karşılık binadakiler nasıl duymamış anlayamadık. Bu insanlık değil. Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş. Kız saatlerce boğuşmuş bununla, bir de silah patlamış, nasıl kimse duymaz? Hiçbir evladın, hiçbir anne babanın canı yanmasın.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Daha 21 yaşındaydı, evlenecek çağındaydı gitti. Kimseye bir şey söylememiş. Aileden birine söylesen biz buna müdahale ederdik; ama hiçbir şey dememiş. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı dokunmazdı. Kendi halinde, hayırsever bir insandı" ifadelerini kullandı.