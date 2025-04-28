Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşması bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle:

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 19, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 15, Parçalı bulutlu, kuvvetli rüzgarlı

BALIKESİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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MANİSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI: 18, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN: 26, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu

SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu