Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDA SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM