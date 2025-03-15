Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. 7 bölgemizde de yağış beklenmezken, bazı kentlerimizde sıcaklıklar, 30 dereceyi aşacak. Güneyin beyaz incisi Adana'da, termometreler 32 dereceyle rekoru kıracak. İşte illerimizde tahmin edilen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDA SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık
ADANA: 32, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık
HATAY: 29, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık
KONYA: 27, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 30, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 28, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık
ARTVİN: 25, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 14, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 25, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık