İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek? AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Açıklamada dün öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında farklı ilçelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'e düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde 3 bin 667 ihbara müdahale etti. AKOM'dan bir de uyarı geldi. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da yağışın çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul´da dün saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, bugünse sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.
METREKAREYE 20-220 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre farklı bölgelerde metrekareye, 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.
MAHSUR KALAN 707 KİŞİ KURTARILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki toplam 3 bin 667 ihbara müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ve 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YARIN YAĞIŞ KUVVETLENECEK
AKOM'dan bir de uyarı geldi. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi..png
PAZAR GÜNÜ DE YAĞIŞ VAR
AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi..png
İSTANBUL'DA SAĞANAK SÜRECEK
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da yağışın çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi..png
SICAKLIKLAR 22-25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları; 22 -25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul´da hava sıcaklıkları 5 Ekim´e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.