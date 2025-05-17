hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

19 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 kentimiz ise şöyle: İzmir (Sarı ve Turuncu), Bursa, Balıkesir, Edirne, Konya, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Aksaray, Yalova, Isparta, Kırklareli, Niğde, Uşak ve Karaman.

KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.