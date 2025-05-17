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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | Meteoroloji'den saatli uyarı! 19 kent için "sarı" alarm, hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Ege'de yağış bekleniyor. Yağışın; Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı bildirildi ve 19 il için "sarı" alarm verildi. Sıcaklık kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4-6 derece artıyor. İşte illerimizde sıcaklıklar, hava durumu ve alarm verilen kentler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 07:00 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:20
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        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        19 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 kentimiz ise şöyle: İzmir (Sarı ve Turuncu), Bursa, Balıkesir, Edirne, Konya, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Aksaray, Yalova, Isparta, Kırklareli, Niğde, Uşak ve Karaman.

        KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 21, Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: 23, Sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor

        BURSA: 22, Sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

        BALIKESİR: 25, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        EDİRNE: 22, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağış bekleniyor

        KIRKLARELİ: 21, Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor

        A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 32, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu

        HATAY: 35, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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        KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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