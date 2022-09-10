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Meteoroloji'den uyarı! Sıcak etkili olacak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ise 33 derece olacak. Uzmanlar, kronik hastalıkları olanları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! Sıcak etkili olacak! - Güncel haberler
Meteoroloji'den uyarı! Sıcak etkili olacak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR ARALIKLI ORTA ŞİDDETTE OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 36, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 30, Az bulutlu.

DÜZCE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık.

KARS: 25, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 25, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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