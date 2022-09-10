Meteoroloji'den uyarı! Sıcak etkili olacak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR ARALIKLI ORTA ŞİDDETTE OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 36, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 30, Az bulutlu.

DÜZCE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık.

KARS: 25, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 25, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.