Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu: Son dakika haberi! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı - Güncel haber
ABONE OL

Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülecek.

Hava durumu: Son dakika haberi! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı - Güncel haber
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKAT TOKİ kura çekiliş canlı yayın sonuçları: 19 Aralık 2022 Tokat TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM Tokat TOKİ kura sonuçları!
Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 19 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
YILBAŞI bileti fiyatları 2023: Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? MPİ büyük ikramiye...
GÜNDEM Geri sayım! Yılbaşı bilet fiyatları...
Bartın'da avda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
GÜNDEM Avda kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini tabancayla yaraladı
GÜNDEM Kayınpederini tabancayla yaraladı
Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu kararı' yorumu
GÜNDEM Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu kararı' yorumu
Beyoğlu'nda 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı
GÜNDEM 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine yandı
Otomobiliyle 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü
GÜNDEM 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine ...
Bursa'da evde bıçaklanan gencin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
GÜNDEM Evde bıçaklanan gencin ölümüne ilişkin 1 tutuklama
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ | 2022 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri ile TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri, Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerinde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.