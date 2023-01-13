İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!
ABONE OL

İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!

Ardahan’da havaya serpilen sıcak su yere buz zerrecikleri olarak düştü. Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı

Hava durumu son dakika: İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan adeta buz kesti. Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

GÖLE, EKSİ 24 DERECEYİ GÖRDÜ

İHA'da yer alan habere göre aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı.

ARAÇLARINI BATTANİYE İLE ÖRTTÜLER

Ağaçların kırağı, çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede, vatandaşlar şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniye örterek korudu.

"HAVADA SICAK SU DONUYOR"

Uğraş Karataş, Güneş'in dahi üşüdüğü şehirde yaşadıklarını söyleyerek, ’’Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor memleket buza döndü’’ dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
GÜNDEM MSÜ başvuruları başladı!
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM İzmir'de ele geçirildi! Tam 150 ton
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI | 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve zam geldi mi?
GÜNDEM Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Mahkumlara af çıkacak mı ve ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirmesi nedir? 120 bin mahkuma af yasası çıkar mı? Af düzenlemesi son durum
GÜNDEM Af düzenlemesinde son gelişmeler
Yağış yeterli olmayınca Karagöl tamamen kurudu
GÜNDEM Kahramanmaraş'taki göl de kurudu!
Memur ve emekli zammı kanunu Resmi Gazete'de! 2023 emekli ve memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Memur ve emekli zammı kanunu Resmi Gazete'de!
Türk Marşı'yla büyülemişti... Son dakika: Kurye piyanist Muharrem Can İncir'den sahnede resital! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Türk Marşı'yla büyülemişti! Kurye piyanistten sahnede ...
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı
GÜNDEM İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı
ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 13 Ocak 2023 Cuma TOKİ Adana kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Adana'da kura heyecanı!
Son dakika: Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Taksim'deki terör saldırısı sanığı adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.