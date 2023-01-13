İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!

GÖLE, EKSİ 24 DERECEYİ GÖRDÜ

İHA'da yer alan habere göre aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı.