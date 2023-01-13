İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan adeta buz kesti. Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.
GÖLE, EKSİ 24 DERECEYİ GÖRDÜ
İHA'da yer alan habere göre aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı.
ARAÇLARINI BATTANİYE İLE ÖRTTÜLER
Ağaçların kırağı, çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede, vatandaşlar şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniye örterek korudu.
"HAVADA SICAK SU DONUYOR"
Uğraş Karataş, Güneş'in dahi üşüdüğü şehirde yaşadıklarını söyleyerek, ’’Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor memleket buza döndü’’ dedi.
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