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HaberlerGündemHava durumu son dakika! Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı - Haberler
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Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. Diğer yandan Marmara'da lodosun da etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı - Haberler
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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