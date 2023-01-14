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Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sağanak yağışın kuvvetli olacağı belirtilen Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa için "sarı" alarm verilirken; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

"Sarı" alarm verilen Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'in yanı sıra, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İZMİR: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

EDİRNE: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı.

ANTALYA: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KONYA: 8, Parçalı bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

AĞRI: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 1, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

GAZİANTEP: 4, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SİİRT: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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