Türkiye havalimanlarından iç ve dış hat seferleriyle taşınan yük, 2007'de 1 milyon 447 bin 603 tonken 2008'de 1 milyon 644 bin 14'e yükseldi.

Havalimanları merkezli uçuşlarla taşınan yük miktarı 2009'da 1 milyon 726 bin 345, 2010'da 2 milyon 21 bin 76, 2011'de 2 milyon 249 bin 473 , 2012'de 2 milyon 249 bin 133 ton olarak hesaplandı.

Hava yoluyla 2013 yılında 2 milyon 595 bin 317 ton yük taşınırken, bu miktar 2014'de 2 milyon 893 bine çıktı.

Türkiye'deki havalimanlarından seferlerle nakledilen bagaj, kargo ile posta yükü 2015'ten itibaren 3 milyon tonu aştı.

Söz konusu yılda (2015) Türkiye'ye yapılan geliş-gidiş seferleriyle taşınan yük miktarı 3 milyon 72 bin 830 ton olarak belirlendi.

Taşınan yük, 2016'da ise 3 milyon 76 bin 914 tona yükseldi.

2017'DE REKOR KIRDI

Türkiye'deki havalimanı odaklı seferlerle taşınan yük miktarı geçen yıl yeni bir rekor kırdı. Tüm havalimanlarından, 3 milyon 481 bin 211 ton hava yükü 2017'de gerçekleştirilen seferlerle taşındı.

Buna göre, 2007 ile 2017 arasında Türkiye'deki havalimanları odaklı geliş-gidiş seferleriyle 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ile posta yükü taşındı. 11 yıllık dönemde nakledilen yükün 7 milyon 276 bin 264'ü iç hat, 19 milyon 180 bin 652'si ise dış hat seferleriyle gerçekleştirildi.

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