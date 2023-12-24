Havada konfor arayanlar için: Uzun uçuşlarda ihtiyacınız olan seyahat ipuçları
Havasız bir uçak kabininde uzun saatler geçirmek en kötü kabusunuz gibi gelebilir, yanınıza ne almanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve yeterince hazırlıklı olmazsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumu birkaç hazırlıkla bir rüyaya dönüştürebilirsiniz. İşte, sizin için uzun uçuşunuzda yardımcı olacak seyahat ipuçları…
Tatil veya eve dönüş için havaalanına giden her gün binlerce insan vardır. Uçuş türüne bağlı olarak insanların hazırlıkları da değişebilir. Özellikle uzun uçuşlar insanlar için zorlayıcı olabilir. Örneğin ne giymeniz gerektiğinden, koltuğunuzu nasıl daha konforlu hale getirebileceğinize kadar birçok konu aklınızı kurcalayabilir. İşte, uzun uçuşlar hakkında bilmeniz gerekenler…
VÜCUDUNUZU UÇUŞA HAZIRLAMA YOLLARI
Uzun mesafeli bir yolculuktan birkaç gün önce, varış yerinizin saat dilimiyle daha uyumlu olmanız için uyku zamanlarınızı kademeli olarak ayarlamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ekranlardan uzak durmak, alkol ve kafein tüketmemek de vücudunuzun daha rahat koltuğa adapte olmasını sağlayabilir.
NE ZAMAN YEMEK YENMELİ?
Avrupa Sinirbilim Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, uçuş sırasında yeni saat diliminize göre yemeniz gideceğiniz yere olan uyumunuzu hızlandırıyor. Örneğin, gece uyanık kalırsanız yeni yerinizdeki kahvaltı saatine kadar yemek yememeye çalışın. Yine de çok acıkırsanız minik sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz.
RAHAT KIYAFETLER TERCİH ETMENİZDE FAYDA VAR
Saatlerce hareketsiz oturmak ve güçlü bir klimanın altında kalmak üşümenize neden olur bu yüzden sıcaklığınızı ayarlamak için birkaç kat ve bol giyebilirsiniz. Uzun bir uçuşta koridorlarda dolaşmak istediğinizde yanınıza bir çift kolay giyilebilen sandalet almanız, bacaklardaki şişlik ve rahatsızlıktan kaçınmanızı sağlar.
HAREKETSİZ KALMAMAK İÇİN KOMPRESYON ÇORABI GİYMELİSİNİZ
Ucla Health’e göre uzun süre hareket etmeden oturulduğunda kan pıhtısı oluşumu yaşanabilir. Kan pıhtıları; kabinde sık sık yürüyüş yaparak, ayak bileği çevresinde dönme, ayak esnetme, diz kaldırma, omuz ve boyun döndürme gibi koltuk içi egzersizler yaparak önlenebilir.
Ayrıca, bir çift kompresyon çorabı giymeniz şişliği azaltabilir ve karıncalanma hissini hafifletebilir. Doktorlar, ''fiziksel risk faktörü olmayan kişiler bile uzun uçuşlarda kompresyon çorabı giymenin faydasını görebilir.’’ diye ekledi. Bunlara ek olarak bacak bacak üstüne atmaktan da kaçınılması gerekiyor.
UÇUŞUNUZU NASIL DAHA KONFORLU HALE GETİREBİLİRSİNİZ?
Bazı seyahat profesyonelleri boyun yastığı, taşınabilir ayak dayanağı ve battaniye getirmeyi öneriyor. Ancak fazladan eşya taşıyacak yeriniz yoksa atkı gibi kolayca çökebilen ve yastık görevi görebilecek eşyalar da tercih edebilirsiniz.
Ayrıca sertifikalı uyku bilimi koçu Alex Savy gibi birçok uzman, uyumanıza yardımcı olması için kulak tıkaçları ve göz maskesi kullanmanızı öneriyor.
KOLTUK SEÇERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Eğer türbülans konusunda endişeleniyorsanız uçağın ön kısmına yakın oturmalısınız, yolcular burada arkaya göre daha az darbe hissediyorlar. Örneğin uzun boyluysanız çıkış sırasında oturmanız bacaklarınız için daha rahat olabilir.
Ancak bu kısım, aynı zamanda bebekli yolcuların beşik koyduğu yer olduğundan sesten rahatsız oluyorsanız tercih etmemelisiniz. Ayrıca, sürekli gidip gelen olduğu için tuvaletlerin hemen yanında oturmaktan kaçınmalısınız.
Kaynak: Time, European Journal of Neuroscience, CnTraveler, Ucla Health.