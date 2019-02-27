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İstanbul Yeni Havalimanı hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de havalimanına ulaşımın nasıl gerçekleşeceğiydi. Havalimanı’na ulaşım Havaist ile gerçekleşiyor. İstanbul’da 4 hatta 20 otobüsle hizmet veren Havaist’in hizmet vereceği 5.nokta ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3) oldu. Bu hat güzergahı ile birlikte bu yılın sonuna kadar toplam 25 lüks otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine HAVAİST’le yeni bir işlev daha ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST, İstanbul Havalimanı’ndan şehir içi geliş-gidiş yönlerinde belirli noktalara transfer işlemi yapacak.
HAVAİST yolcu taşımacılığında kullanılacak 2018 model 46 kişilik Euro6 araçlarıyla güvenliği ve yolcuya kaliteli hizmeti esas alıyor.
HAVAİST’te verilen hizmetler yolcu rahatlığı esas alınarak tasarlanmış ve rahat bir yolculuk yapılabilmesi amaçlanarak, koltuklar arası geniş mesafeler, ayarlanabilir koltuk başlıkları, yüksek bir iç mekân dizayn edilmiştir.
2018’in son teknolojik ürünleriyle kaliteli ekranlarda TV-film-dizi vb. hizmetleri ile beraber USB destekli şarj üniteleri ve Wİ-Fİ hizmeti verilerek yolculuğun keyifli bir hal alması da hedeflenmiş.
İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. İstanbul ili sınırları içerisinde İstanbul halkına uygun bir toplu taşımacılık hizmeti sunmak, bu hizmeti yaparken sürdürülebilir kalkınma prensiplerini korumak, halka en kaliteli hizmeti vermek ve ilgili/çeşitli sosyal sorumluluk politikaları geliştirerek ekonomik bir canlılık sağlamak amacında. Peki, havaist nereden kalkıyor? ücretleri ne kadar?
Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı
(İST-19) (Gidiş Dönüş)
Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi
Ücreti: 18 TL
Beşiktaş İETT Peronlar
Zincirlikuyu-Metrobüs
4. Levent Metro
İstanbul Havalimanı
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
TAKSİM
BEŞİKTAŞ İETT Peronlar
ZİNCİRLİKUYU Metrobüs
4.LEVENT Metro
07:30
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Yenikapı-Bakırköy -İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)
Yenikapı İDO
Bakırköy İDO
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent
İstanbul Havalimanı
Ücreti: 18 TL
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
YENİKAPI İDO
BAKIRKÖY SAHİL-İDO
YENİBOSNA KULELİ
BAŞAKŞEHİR METROKENT
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20:10
15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-
İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)
15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Alibeyköy Cep Otogarı
Hasdal
Göktürk (Emniyet Amirliği)
İstanbul Havalimanı
Ücreti: 16 TL
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
ESENLER OTOGAR
OTOGAR YOLU
ALİBEYKÖY CEP OTOGARI
HASDAL
GÖKTÜRK EMNİYET AMİRLİĞİ
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Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık Köprüsü
İstanbul Havalimanı
Ücreti: 25 TL
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
KOZYATAĞI METRO
ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ
KAVACIK KÖPRÜSÜ
07:50
06:00
06:15
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19:30
19:45
20:00
TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Beylikdüzü- Marmara Park
Bahçeşehir- Merkez
İstanbul Havalimanı
Ücreti: 21 TL
İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ
TÜYAP
BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET
BEYLİKDZÜ MARMARA PARK
BAHÇEŞEHİR MERKEZ
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İLETİŞİM:
İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.
Hava Limanı Karşısı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:10 34149 Yeşilköy/İSTANBUL
Tel:(0212) 240 34 00
Faks:(0212) 219 53 22
E-mail: info@istanbulotobus.com.tr
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