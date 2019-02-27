İstanbul Yeni Havalimanı hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de havalimanına ulaşımın nasıl gerçekleşeceğiydi. Havalimanı’na ulaşım Havaist ile gerçekleşiyor. İstanbul’da 4 hatta 20 otobüsle hizmet veren Havaist’in hizmet vereceği 5.nokta ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3) oldu. Bu hat güzergahı ile birlikte bu yılın sonuna kadar toplam 25 lüks otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine HAVAİST’le yeni bir işlev daha ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST, İstanbul Havalimanı’ndan şehir içi geliş-gidiş yönlerinde belirli noktalara transfer işlemi yapacak.

HAVAİST yolcu taşımacılığında kullanılacak 2018 model 46 kişilik Euro6 araçlarıyla güvenliği ve yolcuya kaliteli hizmeti esas alıyor.

HAVAİST’te verilen hizmetler yolcu rahatlığı esas alınarak tasarlanmış ve rahat bir yolculuk yapılabilmesi amaçlanarak, koltuklar arası geniş mesafeler, ayarlanabilir koltuk başlıkları, yüksek bir iç mekân dizayn edilmiştir.

2018’in son teknolojik ürünleriyle kaliteli ekranlarda TV-film-dizi vb. hizmetleri ile beraber USB destekli şarj üniteleri ve Wİ-Fİ hizmeti verilerek yolculuğun keyifli bir hal alması da hedeflenmiş.

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. İstanbul ili sınırları içerisinde İstanbul halkına uygun bir toplu taşımacılık hizmeti sunmak, bu hizmeti yaparken sürdürülebilir kalkınma prensiplerini korumak, halka en kaliteli hizmeti vermek ve ilgili/çeşitli sosyal sorumluluk politikaları geliştirerek ekonomik bir canlılık sağlamak amacında. Peki, havaist nereden kalkıyor? ücretleri ne kadar?

Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

(İST-19) (Gidiş Dönüş)

Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi

Ücreti: 18 TL

Beşiktaş İETT Peronlar

Zincirlikuyu-Metrobüs

4. Levent Metro

İstanbul Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ TAKSİM BEŞİKTAŞ İETT Peronlar ZİNCİRLİKUYU Metrobüs 4.LEVENT Metro

07:30 06:10 06:15 06:25 06:35 08:20 06:30 06:35 06:45 06:55 09:10 07:30 07:40 07:50 08:05 09:50 08:00 08:10 08:20 08:35 10:10 08:20 08:30 08:40 08:55 10:30 08:40 08:50 09:00 09:15 11:00 09:10 09:20 09:30 09:45 14:30 12:20 12:30 12:40 12:50 16:30 14:20 14:30 14:40 14:50 19:00 16:40 16:50 17:00 17:15 19:40 17:30 17:40 17:50 18:05 20:10 18:20 18:30 18:40 18:55 20:40 18:40 18:50 19:00 19:15 21:40 19:20 19:30 19:40 19:55

Yenikapı-Bakırköy -İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)

Yenikapı İDO

Bakırköy İDO

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

İstanbul Havalimanı

Ücreti: 18 TL

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ YENİKAPI İDO BAKIRKÖY SAHİL-İDO YENİBOSNA KULELİ BAŞAKŞEHİR METROKENT

07:30 06:00 06:15 06:30 06:45 08:20 06:40 06:55 07:10 07:30 09:10 07:40 07:55 08:10 08:30 09:40 08:00 08:15 08:30 09:00 10:20 08:20 08:35 08:50 09:15 10:50 09:10 09:20 09:35 09:50 14:30 12:20 12:35 12:50 13:10 16:40 14:20 14:35 14:50 15:10 19:00 16:40 16:55 17:10 17:35 19:30 17:20 17:35 17:50 18:15 20:10 18:10 18:25 18:40 19:05 20:40 18:40 18:55 19:10 19:35 21:40 19:20 19:35 19:50 20:10

15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-

İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı

Alibeyköy Cep Otogarı

Hasdal

Göktürk (Emniyet Amirliği)

İstanbul Havalimanı

Ücreti: 16 TL

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ ESENLER OTOGAR OTOGAR YOLU ALİBEYKÖY CEP OTOGARI HASDAL GÖKTÜRK EMNİYET AMİRLİĞİ

07:50 06:10 06:15 06:35 06:40 06:50 08:40 06:50 06:55 07:15 07:25 07:40 09:20 07:50 07:55 08:15 08:20 08:30 10:10 08:10 08:15 08:35 08:40 08:50 10:40 08:30 08:35 09:00 09:05 09:15 11:00 09:10 09:15 09:35 09:40 09:50 14:40 12:30 12:35 12:55 13:00 13:10 16:40 14:40 14:45 15:05 15:10 15:20 18:40 16:50 16:55 17:20 17:25 17:35 19:10 17:40 17:45 18:10 18:15 18:25 19:40 18:10 18:15 18:40 18:45 18:55 20:30 19:00 19:05 19:30 19:35 19:45 21:40 19:30 19:35 20:00 20:05 20:15

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)

Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık Köprüsü

İstanbul Havalimanı

Ücreti: 25 TL

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ KOZYATAĞI METRO ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ KAVACIK KÖPRÜSÜ

07:50 06:00 06:15 06:30 08:40 06:40 06:55 07:10 09:30 07:40 08:00 08:30 10:30 08:20 08:30 08:45 14:30 12:10 12:20 12:30 16:40 14:20 14:30 14:40 18:50 16:30 16:40 16:50 19:40 17:30 17:40 17:55 20:30 18:20 18:35 18:55 21:40 19:30 19:45 20:00

TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Beylikdüzü- Marmara Park

Bahçeşehir- Merkez

İstanbul Havalimanı

Ücreti: 21 TL

İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ TÜYAP BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET BEYLİKDZÜ MARMARA PARK BAHÇEŞEHİR MERKEZ

07:50 06:00 06:10 06:15 06:30 08:40 06:40 06:50 06:55 07:10 09:30 07:40 07:50 07:55 08:10 10:30 08:20 08:30 08:35 08:50 14:30 12:10 12:20 12:25 12:40 16:40 14:20 14:30 14:35 14:50 19:00 16:30 16:40 16:45 17:00 19:40 17:30 17:40 17:45 18:00 20:30 18:20 18:30 18:35 18:50 21:40 19:30 19:40 19:45 20:00

İLETİŞİM:

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.

Hava Limanı Karşısı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:10 34149 Yeşilköy/İSTANBUL

Tel:(0212) 240 34 00

Faks:(0212) 219 53 22

E-mail: info@istanbulotobus.com.tr