Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!

66 kilo altın, 107 bin dolar ve 133 bin avro! Havalimanında servet! Van Ferit Melen Havalimanı'nda, polis ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.04.2025 - 08:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:12 facebook

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