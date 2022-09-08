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Küresel havacılık teknolojileri şirketi Hitit, dünyadan temsilcilerle sektörün dinamikleri ve gelişmelerini masaya yatırdı. Konferansın önemli konukları arasında IATA Başkanı Mehmet Nane, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Fransız astronot Jean-François Clervoy da yer aldı.

Hitit’in yapay zeka alanında yakın zamanda iş birliği yaptığı TAZI.ai EMEA Bölge Sorumlusu Cenk Kıral’ın sunum yaptığı etkinlikte ayrıca düşük maliyetli, hibrit ve ulusal havayollarından üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen panellerde farklı havayolu iş modellerinin pandemiden çıkış öyküleri ve şimdiki durumları ele alındı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç,pandemiye rağmen son üç yılda partner sayısını yaklaşık üç kat arttırdıklarına ve 60'ın üzerine çıkardıklarına dikkat çekti.

'TEKNOLOJİ OLMADAN HAVACILIK SEKTÖRÜ OLMAZ'

Havacılık sektörünün pandeminin ardından yeniden canlandığına işaret eden IATA Başkanı Mehmet Nane, bazı Avrupa ülkelerinde yolcu sayılarının pandemi öncesine ulaştığını kaydetti. Covid döneminde öne çıkan hava kargonun önemini koruduğunu kaydeden Nane, IATA’nın son verilerine göre sektörün 2021 yılında 42 milyar dolar kaybettiğini, zararın bu yıl azalarak 9.7 milyar dolara inmesinin beklendiğini ifade etti. Nane, sektörün 2023’te kâra geçeceğini öngördüklerini söyledi.

Havacılık sektörünün 2050 yılında kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Mehmet Nane, “Bunun yüzde 65’i Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarından (SAF) geçiyor. Ancak bunu da çoğunlukla bir temel gıda maddesi olan tahıldan elde ediyoruz. Şimdi temel konu bunu gıda olarak kullanan az gelişmiş ülkelerden alıp, sektöre mi kaydıracağız. Havacılığın geleceği için bu konuya birleşerek çözüm bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

HİZMET İHRACATI 80 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Türkiye’nin hizmet ihracatının geçen yıl 55 milyar dolar olduğuna işaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yıl bu rakamın 80 milyar doların üzerinde beklendiğini söyledi. Bolat, ''Sektörümüzde optimizasyonun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Algoritmaları bir ürüne dönüştürmek nerdeyse bir sanat. Hitit bunu başaran bir şirket'' dedi.