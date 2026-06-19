HAVELSAN'dan Belçikalı firma ile işbirliği anlaşması

Savunma teknolojilerinin giderek daha bağlantılı hale gelen operasyonel ortamlarla ilgili çözümlerinin ve ürünlerinin sergilendiği Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen EUROSATORY 2026 Fuarı, bugün sona ediyor.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, fuarda çok alanlı harekât çözümleri ve entegrasyon yetenekleriyle dikkat çekerken uluslararası iş birliklerine de yenilerini ekledi.

HAVELSAN ile Belçikalı EURAMEC şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar arasında simülasyon ve eğitim sistemleri ile savunma teknolojileri alanlarındaki ortak fırsatlar değerlendirildi. İş birliğinin, HAVELSAN’ın Avrupa savunma ekosistemindeki görünürlüğünün artırılması ve Belçika merkezli sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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KARA, DENİZ, HAVA VE MÜŞTEREK HAREKÂT YETENEKLERİ SERGİLENDİ

HAVELSAN; kara, deniz, hava ve müşterek ortamlardaki mevcut operasyonel ihtiyaçlara ve geleceğin gereksinimlerine yönelik yeteneklerini EUROSATORY Fuarı’nda askeri kullanıcılar, sektör temsilcileri ve iş ortaklarıyla paylaştı.

Fuar ziyaretçileri, HAVELSAN standına yoğun ilgi gösterirken şirket; komuta kontrol teknolojileri, deniz savaş yönetim sistemleri, görev yönetim sistemleri, taktik veri linkleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri ile yapay zekâ destekli otonom sistemler hakkında bilgilendirildi.

ÇOK ALANLI HAREKÂT VE OPERASYONEL ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ

Askerî kuruluşların farklı alanlardaki kabiliyetlerinin genişlemesiyle birlikte ortaya çıkan birlikte çalışabilirlik, görev yönetimi, çok alanlı operasyonlarda çözüm üretme ve operasyonel entegrasyon ihtiyaçlarına odaklanan HAVELSAN, bu alandaki çözümlerini de EUROSATORY 2026’da da tanıtma fırsatı buldu.

Farklı unsurların aynı operasyonel resim içerisinde etkin şekilde çalışmasına imkân sağlayan teknolojiler geliştiren HAVELSAN, yapay zekâ ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarına ilişkin fuar katılımcılarına farkındalık oluşturacak gösterim ve sunumlar gerçekleştirdi.

Operatörleri ve karar vericileri destekleyerek karmaşık operasyonel ortamların daha etkin yönetilmesine katkı sunan HAVELSAN, yeni nesil çok alanlı harekât çözümlerini ve dijital birlik teknolojilerini geliştirmeye ve uluslararası platformlarda sergilemeye devam ediyor…