Havuçlu kek nasıl yapılır?

Damakları şenlendirmeye hazır mıyız? Çay saatlerinin olmazsa olmazı kekimizi bir de havuçlu yapalım.
İşte tarifi ve püf noktaları...
Havuçlu Kek Malzemeleri;
- 3 tane yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 orta boy havuç
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 paket vanilya
Havuçlu Kek Yapılışı;
- Toz şekerimizi ve oda sıcaklında beklettiğimiz yumurtaları şeker tamamen eriyene kadar çırpalım.
- Ardından sırasıyla sıvıyağ ve sütümüzü ekleyelim.
- Karışımın içine iri dövülmüş ceviz, rendelenmiş havuç ve tarçınımızı ekleyelim.
- Ayrı bir kabın içerisinde vanilya, un ve kabarma tozunu karıştırın, eleyerek kek hamurunuzun içerisine ekleyin.
- Kekin akışkan olmasını isterseniz biraz daha un ekleyebilirsiniz.
- Kek kalıbınıza bir parça margarin sürüp yağlarsanız kekinizin yapışmasını önlersiniz.
- Kalıba aldığınız kekimizi önceden ısıttığımız 160 derecelik fırına atalım. Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra servis için tabağımıza alalım. Yanında çayla afiyetle yiyelim.
Havuçlu Kek Püf Noktaları;
- İlk 20 dakika fırın kapağının açılmaması çok önemli açarsanız kekiniz söner.
- Kekinizi pişip pişmediğinin öğrenmek için kürdan kullanabilirsiniz. Kurdan kuruysa kekiniz pişmiş demektir.
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