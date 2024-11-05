Mauro Icadi, alyansı attı

Ve Mauro Icardi, alyansı attı...

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sunucu - model eşi Wanda Nara ile başlayan ayrılık sürecinde gelinen son noktada, ünlü golcü alyansını attı.

Wanda Nara'yı takipten çıktı Haberi Görüntüle

Geçtiğimiz aylarda, Arjantin basınında Wanda Nara ile Rapçi L- Gante ile ilişki yaşadığı iddia edildi. O iddia, bir süre sonra Nara ile L - Gante'nin öpüştüğü fotoğraflarla doğrulandı. Icardi, iki çocuğunun olduğu evliliğini kurtarmak için bir hayli uğraştı.

Alyansını bir an olsun çıkarmadı.

Sezon bitiminde de ülkesine giderek bir araya geldiği eşini boşanmaktan vazgeçirmeye uğraştıysa da bunda başarılı olamadı.

REKLAM Geçtiğimiz ay sakatlığı nedeniyle ülkesine Mauro Icardi, Wanda Nara ile yeniden bir araya geldi. Arjantin basınına göre Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı. Nara'nın İstanbul'a geleceği yazıldı. Ne var ki Wanda Nara İstanbul'a gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın L-Gante ile cadılar bayramı kutlamasında bir araya gelmesi Mauro Icardi için bardağı taşıran son damla, bıçağın kemiğe dayandığı an oldu.

Wanda Nara ile L- Gante, cadılar bayramı kutlamasında böyle görüntüledi. Maudo Icardi, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabını takipten çıkarak ilk tepkisini gözler önüne serdi. Nara, buna misilleme olarak L-Gante ve onun kızıyla çektirdiği fotoğrafı yayımladı.

Mauro Icardi, son antrenmanda alyanssız görüntülendi. REKLAM Günün sonunda gelinen son nokta; Mauro Icardi'nin antrenmanlarda bile parmağından çıkarmadığı alyansına veda etmesi oldu.