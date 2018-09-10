Bilimsel olarak, Daucus carota olarak sınıflandırılan havuçlar, dünyadaki en yaygın olarak kullanılan ve en çok kullanılan kök sebzelerinden biridir ve nispeten kolay büyürler. Çok çeşitli yemekler ve kültürel mutfaklarda çok yönlü olarak kullanılır. Turuncu, mor, beyaz, sarı ve kırmızı gibi farklı renklere sahiptirler. Havucun taropu, en çok yenen parçasıdır, ancak yeşiller salatalarda ve diğer formlarda kullanılır.

Hem yetişkinler hem de çocuklar gevrek dokuları ve tatlı tadı nedeniyle onları severler. Havuçların sağlık yararları ve lezzetli tatları nedeniyle, dünyadaki kültürel mutfaklarda önemli bir sebzedir. Bu yüzden havuçları bu kadar faydalı yapan şeyin ne olduğunu anlayalım! İşte havucun faydaları..

HAVUCUN FAYDALARI

Vitamin kaynağı

Havuçların yararlarının çoğu, beta-karoten ve lif içeriğine bağlanabilir. Bu kök sebzeler de iyi bir antioksidan, potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Diğer besinler arasında A, E, Folat, çinko ve demir bulunur.

Meme ve kolon kanserini önler

Beta-karoten tüketimi, başta akciğer kanseri olmak üzere, birkaç kanser riskini azaltmıştır. Araştırmacılar, günde 1.7 ila 2.7 miligram arasında artan beta-karoten tüketiminin akciğer kanseri riskini % 40'tan fazla azalttığını keşfettiler. Ortalama bir havuç yaklaşık üç miligram beta-karoten içerir. Yine yapılan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar lif bakımından zengin havuç yemeğinin kolon kanseri riskini yüzde 24 oranında azalttığını bulmuşlardır. Havuç yiyen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının beş ila sekiz kat daha az olası olduğu düşünülmektedir.

Kolesterolü düzenler

Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Düzenli havuç tüketimi kolesterol seviyelerini azaltır. Bu nedenle, kalp ile ilgili sorunları önlemek için sağlıklı bir dozda havuç tüketmek gerekmektedir. Havuçların terapötik değerleri üzerinde yapılan bir araştırmada, günde ortalama 370 gram çiğ havucun üç hafta boyunca tüketilmesi halinde kolesterol seviyesinin yüzde 11 oranında düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca bir grup İsveçli bilim adamı, havucun kalp krizi geçirme riskini azalttığını keşfetti. Bir başka çalışmada, daha fazla havuç yiyenlerin, daha az havuç tüketenlere kıyasla 1 / 3'lük bir kalp krizi riski taşıdığı bulunmuştur.

Görme kabiliyetini geliştirir

A vitamini eksikliği loş ışıkta bazı görme zorluklarına neden olabilir. Havuçlar A vitamini açısından zengin olduğundan, havucun antioksidan kapasitesini belirlemeye yönelik bir çalışma da, görme keskinliğini iyileştirmek ve gece körlüğünün yaşlandıkça ilerlemesini engellemede başarılı olduuğunu göstermektedir.

Diyabet kontrolü

Havuçlar, içerisindeki karotenoidlerden dolayı kan şekeri regülasyonu için iyidir. Karotenoidler, insülin direncini ters olarak etkiler ve böylece kan şekerini düşürerek diyabetiklerin normal ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, kullanılan ve vücut tarafından metabolize edilen insülin ve glukoz miktarını da düzenlerler. Antiseptik nitelikleri vardır ve bu nedenle laksatifler, vermikitler ve karaciğer rahatsızlıkları için bir ilaç olarak kullanılabilirler. Havuç yağı kuru ciltler kullanılabilir, çünkü cildi daha yumuşak, pürüzsüz ve daha sıkı yapar. Dahası, havuç suyunun mide ve gastrointestinal sağlığı geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Düşük kan basıncı

Bilimsel araştırmalar, havuçta bulunan kumarinin hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bunlar, bir vazodilatatör olan ve kan damarlarınızdaki ve arterlerdeki gerginliği rahatlatan böylece kan dolaşımını arttıran zengin potasyum kaynaklarıdır. Bu mineral ayrıca vücuttaki organların işlevini artırmaya ve kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon, doğrudan ateroskleroz, felç ve kalp krizleriyle bağlantılıdır, yani bu havuçların kalp sağlığı için faydalı başka bir yönü.

Bağışıklığı artırır

Havuç bir dizi antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek için idealdir. Sadece bu değil, zengin bir C vitamini kaynağı olarak beyaz kan hücrelerinin aktivitesini uyarır ve bu da insanların bağışıklık sistemindeki en önemli unsurlardan biridir.

Sindirimde yardımcı

Çoğu sebze gibi havuç da önemli miktarda diyet lifine sahiptir ve lif, iyi sindirim sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biridir. Lif, dışkının sindirim yolu boyunca düzgün bir şekilde geçmesine yardımcı olur ve peristaltik hareketi ve gastrik sıvıların salgılanmasını uyarır. Bu kabızlık gibi durumların şiddetini azaltır ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklardan kolon ve midenizi korur. Lif ayrıca fazla LDL kolesterolü (kötü kolesterol) arterler ve kan damarlarından atmaya yardımcı olarak kalp sağlığını da güçlendirir.

Ağız sağlığını geliştirir

Havuçlardaki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve aynı zamanda diş etlerini uyarır ve fazla tükürük salgılar. Tükürük alkali bir maddedir ve sıklıkla kavite (diş çürüğü), ağız kokusu ve diğer ağız sağlığı risklerine yol açabilen bakteriler ve yabancı cisimlerle savaşır.

İnme riskini azaltır

Her gün bir havuç yemek, inme riskini % 68 oranında azaltır. Birçok çalışma beyindeki “havuç etkisi” inancını

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ