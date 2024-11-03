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        Haberler Spor Diğer Boks Havvanur Kethüda'dan altın madalya - Diğer Haberleri

        Havvanur Kethüda'dan altın madalya

        Milli boksör Havvanur Kethüda, Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:49
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        Havvanur Kethüda'dan altın madalya!
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        Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksör Havvanur Kethüda, altın madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler mücadele etti.

        Milli boksör Havvanur Kethüda, +81 kilonun final mücadelesinde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.

        57 kiloda Pınar Benek ile 70 kiloda Yoncagül Yılmaz gümüş, 75 kiloda Dilara Sak, 81 kiloda Sudenur Aslan ve 71 kiloda Alperen Yılmaz da bronz madalya kazandı.

        Milli genç boksörler organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.

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