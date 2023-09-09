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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Hayaletler'e Fransız övgüsü

        'Hayaletler'e Fransız övgüsü

        Azra Deniz Okyay'ın 'Hayaletler'i, "Les Fantômes d'Istanbul" adıyla gösterime girdiği Fransa'da övgü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 22:41
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        Azra Deniz Okyay’ın Venedik Film Festivali, Selanik Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nde ödül kazanan 'Hayaletler'i, Fransa’da “Les Fantômes d’Istanbul” (İstanbul’un Hayaletleri) adıyla vizyona girdi.

        'Hayaletler', Fransız basınından övgü aldı;

        Premiere Dergisi... 2020’de 'Venedik Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü' ile taçlandırılan ve o zamandan beri hiç eskimeyen bir distopya.

        Les Echos... Heyecan verici.

        L'Humanité... Sinematik anlatının yaşam gücü ile karanlığı silen yeni bir akıma ait bir film.

        L’Obs... Ustalıkla farklı hikâyeleri birbirine örüyor.

        Les Fiches du Cinéma... Parlak bir kurgusal çalışma ve güçlü bir politik film.

        Culturopoing... Kesinlikle izlenmesi gereken birinci sınıf ve devrimci bir ilk film.

        Ülkede elektriklerin kesildiği bir günde geçen ve dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini konu alan filmde başrolleri Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaştı.

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        #Hayaletler
        #Azra Deniz Okyay
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