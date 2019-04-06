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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kursuna gitti.
AA'nın haberine göre yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim yapmaya devam etti.
EVİN DUVARLARINA TAŞAN RESİM TUTKUSU
Atölyesine sığmayıp evinin iç ve dış duvarlarını resimleriyle donatan Yalçın'ın yeteneği yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.
Çok sayıda sergi açan Yalçın, 2016 yılında Kırklareli Belediyesinin davetiyle şehrin cadde ve sokaklarına yaptığı resimlerle herkesin takdirini toplamayı başardı.
"RESME YETENEĞİ ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA KEŞFEDİLDİ"
Baba Hasan Yalçın, yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim okulunda 5 yıl eğitim gördüğünü belirtti.
Engelli oğlunun resme olan yeteneğinin okulu ziyarete gelen bir ressam tarafından fark edildiğini belirten Yalçın, “Ressam Harun Antakyalı okula yaptığı ziyarette Muhammed’in yeteneğini ve resme olan sevgisini fark ediyor. Okuldan mezun olduktan sonra öğretmenlerinin de tavsiyesi ile Harun Antakyalı’nın atölyesinde kursa başladı. Bir yıl eğitim aldıktan sonra Harun beyin teşviki ve bizim evde oluşturduğumuz atölyede resim çizmeye devam etti.”
"MUHAMMED'İN SANATINA SAHİP ÇIKILSIN İSTİYORUZ"
Seyyar satıcılık yaparak geçimlerini sağladığını belirten Yalçın, “Kazancımın yarısından fazlasını Muhammed’in çalışmaları, tuvali, boyası, fırçası için harcıyorum. Muhammed on iki yılını bu sanata verdi. İstiyorum ki Muhammed’in sanatına sahip çıkılsın, yaptığı çalışmalar boşa gitmesin. Emek verdiği bu sanat, çalışmaları ve hayalleri kalıcı bir şekle dönüşsün. Muhammed gibi çocuklar gelip Muhammed ile birlikte çalışabilir, kurs alabilirler. Bu işi bilen insanlar destek olmalı.”
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