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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Hayalperest’e yoğun ilgi

        ‘Hayalperest’e yoğun ilgi

        Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı, otuza yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekiple provalarına tüm hızıyla devam eden 'Hayalperest' 24 Aralık prömiyerine hazırlanırken yoğun ilgi üzerine 25 Aralık'ta da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:41
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        'Hayalperest'e yoğun ilgi
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        Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı ‘Hayalperest’, 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan trajikomik bir hikaye ile hayallerinin peşinden giden bir gencin hikayesini unutulmaz bir gösteri ile sahnelemeye hazırlanıyor. away from keyboard ve Zorlu PSM ortaklığında sahnelenecek "Hayalperest" 24 Aralık akşamı Zorlu PSM’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak ve ardından 25 Aralık temsiliyle iki gün üst üste tiyatroseverlerle buluşacak.

        Hayallerine tutunarak, hayatın zorluklarına göğüs geren bir gencin yıldız olma hikayesini anlatan “Hayalperest”in metnini Mert Dilek kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor. Oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy üsteleniyor. Oyunda Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Enis Arıkan'a eşlik ederken sahnede birbirinden farklı kareografilerle otuza yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekip tiyatro severlere unutulmayacak bir şov yaşatmaya hazırlanıyor.

        Zorlu PSM’de perde açmak için son hazırlıklarını yapan “Hayalperest”in 24 Aralık prömiyerinin hızla tükenmeye başlayan biletlerinin ardından sınırlı sayıdaki 25 Aralık tarihli biletleri de satışta!

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        Oyun Hakkında:

        Bir hayalin gerçek olması için ne kadar yanıp kül olması, küllerinden kaç defa doğması gerekir?

        Hayalperest, hayallerine sığınarak yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikayesi… 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan bu serüven, onu kutsal topraklardan konservatuvar sahnelerine, nezarethanelerden dizi setlerine kadar savuruyor…

        Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperestimiz, seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılan bu oyun, büyüleyici bir hayal dünyasını tüm ihtişamıyla sahneye taşıyor.

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        #Hayalperest
        #Zorlu PSM
        #enis arıkan
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