KARİKATÜRLERE HAYAT VERMEK İSTEDİM

Aynı zamanda karikatürist olan Erdal Türkmen, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı:

Maddi zorluklar içindeydik. Yalnız; kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş'ın oynadığı “Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran” adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim. Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda 'Gırgır' ve 'Fırt' mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz ve Tekin Aral ustalarımla ve muhteşem yazar çizer kadrosuyla uzun yıllar çalıştım. Karikatüristliğe başlamam sahnede olma isteğimi durdurmaya yetmemişti. Ben de ikisini birleştireyim dedim. “İki boyutlu karikatürleri nasıl yaşayan bir hale getiririm?” sorusu beni oyunculuğa yönlendirdi. İşin doğrusu, kendimi merak ediyordum. Ben hayata kendimi merak etmek için geldiğimi anladım. Hayat da anladı. Birbirimizi sürekli merak ediyorduk ve hala da ediyoruz.