Hayat 'Sevince' güzel

Bülent Çatar’ın yapımcılığını, Barış Başar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ünal Yeter'in senaryosunu yazdığı 'Sevince', 26 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı film, farklı dünyalardan gelen iki gencin dokunaklı aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Filmde Cem karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger Sendromu’na sahip bir genci oynuyor. 'Cem'in rutinlerle örülü hayatı, hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen 'Elif' ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. Sevgi ve anlayışın, görünmez sınırları aşarak hayatları nasıl değiştirebileceğini anlatan film, izleyicilere hem kalbe dokunan hem de farkındalık yaratan bir deneyim sunmayı hedefliyor. Filmde Sevinç Erbulak’ı Cem’in annesi Nevra olarak görüyoruz. Altan Erkekli ise Cem’in dünyasından sorumlu olan Mustafa Can rolünde.

'Sevince', izleyicileri Cem’in özel dünyasına davet ederken, farklılıkların bir engel değil; insanları birbirine yakınlaştıran bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Her kültürden seyirci, 'Cem' ile 'Elif’in hikâyesinde kendine ait duygular bulabilecek, onların yolculuğuna tanıklık ederken empati ve sevginin gücünü hissedecek.