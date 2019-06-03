Hayatın içinden hikayeler...

ATATÜRK TERZİSİ ÖZEL İZİNLE DİKİŞ DİKİYOR:

"10 KASIM'DA ÇALIŞMAM"

Hüseyin Özkan, tarihi giysileri araştıran bir terzi. Özellikle ilgi duyduğu alan ise Atatürk kıyafetleri... Özkan'ın diktiği kıyafetler tarihin tozlu sayfalarından geliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün müzelerdeki kıyafetlerini o dikiyor. Terzi Hüseyin Özkan'ı özel kılan da bu. O'na göre dünyanın en şık giyinen lideri de Atatürk. 10 Kasım günleri çalışmayan Hüseyin Özkan, "o gün biri bana kumaş getirse, ne kadar para verirse versin kıyafet dikmem" diyor.

Atatük terzisi hikayesini Hayatın İçinden'de anlattı.

AT'LA TERAPİ UZMANI:

"YÜRÜYEMEYEN ÇOCUKLAR ATA BİNEBİLİYOR"

Muhammet Ali Yavuzdemir, engelli bir fizyoterapist. Üstelik de 'At'la Terapi Merkezi'nde... O dezavantajlı çocuklara atlarla terapi yaptırıyor. Merkezde, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar terapi alıyor. Yavuzdemir, ata binmenin kas iskelet sistemi, duyu sistemi ve limbik sistem üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Terapi sayesinde"yürüyemeyen çocuklar ata binebiliyor" diyen At'la terapi uzmanı Yavuzdemir, hikayesini 'Hayatın İçinden'de anlattı.

ENGELLİ OKÇU

HAYATI DEĞİŞTİREN SORU: OKÇU OLMAK İSTER MİSİN?

Nil Mısır, 15 yaşında yüksekten düşme sonucu boynunu kırdı. Omurilik felci geçirdi. Tam 16 yıl boyunca bir yatağa bağlı yaşadı... Mısır, yıllar süren tedavi süreci ve azmi sayesinde de yeniden elini oynatmayı başardı. Onun hayatını değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri milli sporcu Zehra Özbey ile tanışması oldu. Engelli şekilde ok atmaya başlayan Mısır, önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. O, ilham veren hikayesini 'Hayatın İçinden'de anlattı.

HAYVAN BAKICILARI

HER GÜN YIRTICI KEDİLERLE BAŞ BAŞA

"YAPTIĞIMIZ İŞ HAVALI, GERGEDAN BAKICISI İLE YARIŞIYORUZ"

Vahit Yokuş, hayvanat bahçesinde çalışıyor. 8 yıldır da yırtıcı hayvanlarla ilgileniyor. Aslan bakıcılığı bile yapıyor. İşini hem çok seviyor hem de çok korkuyor. Mesleğini otobüs şoförlüğüne benzeten Yokuş, "Bir an daldın mı gittin demektir" diyor. Her gün aslanlarla baş başa balan Yokuş, yaptığı işi tehlikeli ve riskli olarak tanımlıyor. Vahiy Yokuş, zorlu mesleğini Hayatın İçinden'de anlattı.

SEL FELAKETİNİN TANIĞI SERVİS ŞOFÖRÜ:

"YAKINLARININ GÖZÜNDE DE 'BERAAT' İSTİYORUM"

Tam 10 yıl önce... İstanbul'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Halkalı'da kadın tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sele kapıldı. O araçtaki 8 kadın can verdi. Aracın içinden sağ çıkan şoför Mehmet Oğur, 15 yıl hapisle yargılandı, beraat etti... Halen o günün acısıyla yaşayan Oğur, "Ölenlerin yakınlarının gözünde de 'beraat' istiyorum" diyor. O servis şoförü, yıllar sonra faciayı ve sonrasında yaşananları Hayatın İçinden'de anlattı.