Hayvanların dertlerini anlatamadığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Her gün saat 06.30-07.00 gibi kalkıyorum, yemeklerini yapmaya başlıyorum ve onları doyuruyorum. Gün boyu acıktıkça yedirip içiriyoruz. Her gün vücutlarına bit, pire ilacı uygulaması yapıyorum, alerji olmasınlar diye ilaçlarını veriyorum. Tabii bu kadar hayvanın hem bakımı hem yiyecekleri hem veteriner masrafları çok oluyor. Beden olarak değil ama maddi olarak çok yoruluyorum."