Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"

Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

Araştırmalar Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN 'MAFYA' İDDİASI

Sala’nın eski sevgilisi Berenice Schkair ise "Bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Futbol mafyası soruşturulsun" diyerek büyük bir iddiada bulunmuş, "Sala'nın ailesine saygısızlık etmemek için susuyorum. Ama birkaç gün içinde söylemem gerekenleri açıklayacağım" demişti.