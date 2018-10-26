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Haydarpaşa Garı'ndan çıkan şehir havadan görüntülendi

Restorasyon ile Marmaray çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nın çevresindeki arkeolojik kazılarda 2 bin yıllık şehir bulundu. 2 bin yıllık şehir havadan görüntülendi

26.10.2018 - 11:22 | Güncelleme: İHA

Haydarpaşa Garı'nın çevresinde bulunan arkeolojik kazılar sebebiyle Marmaray hattındaki ray döşeme çalışmaları durdu.

İHA'nın haberine göre İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla arkeolojik kazılar nedeniyle durdurulan garın çevresinden 2 bin yıllık olduğu düşünen şehir ortaya çıktı.

Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazılarda 2.000 yıllık olduğu düşünülen duvar ile üzerinde koku kolyesi olan ve 1.000 yaşında olduğu düşünülen bir iskelete rastlandı.

Kazılarla birlikte Bizans dönemine ait bir de çeşme bulundu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazı alanında bulunan su kanalları bu çeşmeye bağlanıyor. İstanbul'un akar durumda olan tek Bizans çeşmesi olduğu belirtilen çeşmenin suyunun içilebilir kalitede olduğu belirlendi. Arkeologlar, suyun temiz kalmasını o dönemki mimari faaliyetlerin özenle yapıldığını gösterir nitelikte olduğunu ifade etti.

Arkeolojik kazıların son hali ise havadan görüntülendi.Görüntülerde 2 bin yıl önceye ait kalıntılar görülüyor.

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