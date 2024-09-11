Hayırseverin bağışı mutlu etti

Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Konya Kültür Sitesi sakinlerinden hayırsever Faik Göngör, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'ne bağışta bulundu.

Derneğe yapılan akülü tekerlekli sandalye bağışı ise dernek üyesi olan ve Akyeniköy Mahallesi'ndeki yüzde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin'e ulaştırıldı.

DİYED Başkanı Fikriye Özaydın, dernek yönetim kurulu Üyesi Oktay Çiftçi ve hayırsever Faik Güngör adına temsilciler, Mersin'i evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Engelli Mersin, duyarlılığından dolayı hayırsever Güngör'e ve DİYED yönetimine teşekkür etti. DİYED Başkanı Özaydın ise bu tür duyarlılıkların örnek olmasını temenni ederek, hayırsevere teşekkür etti.