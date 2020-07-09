HABERTURK.COM

Event Across Turkey'in, 'Turkcell Platinum Sound Flight Symphony' konserleri kapsamında gerçekleştirdiği 'An Epic Symphony & Hayko Cepkin' konseri 31 Ocak 2020'de gerçekleşmişti.

Tuluğ Tırpan ve Hayko Cepkin'in kompozisyonlarını yazdığı ve Turhan Yükseler'in yönettiği 60 kişilik senfoni orkestrası ile unutulmaz ve bir o kadar da farklı bir müzik şölenine dönüştü.

Post prodüksiyonunu Ba'ndo Creative Studio'nun yaptığı, Göksel Balaban yönetmenliğinde 10 kişilik bir ekip ve 6 kamera ile kayda alınan bu özel gecenin montajı 5 ay sürdü. Hayko Cepkin, 128 kanallık canlı kaydedilen senfoni konserini Youtube kanalında yayınladı.