Hayret verici gerçekler: Bu rastgele bilgilere çok şaşıracaksınız!

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HAYVANLAR ZAMANI İNSANLARDAN FARKLI ŞEKİLDE DENEYİMLEYEBİLİR Daha küçük hayvanlar için dünya, insanlara kıyasla daha yavaş hareket eder. Örneğin, kertenkeleler zamanı kedi ve köpeklere göre daha yavaş algılarlar. Bu durum, zaman algılarının beyne gelen bilgiyi ne kadar hızlı işleyebildiğine bağlı olmasıyla ilgilidir.

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DÜNYA YUVARLAK AMA HARİTALAR DÜZ Dünya haritalarının çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu haritada 1569'da geliştirilen Mercator projeksiyonu hâlâ kullanılmaktadır. Bu yöntem son derece hatalıdır ve Alaska'nın, Brezilya ve Grönland kadar büyük görünmesine neden olur. Alaska, Brezilya kadar büyük görünse de gerçekte beşte biri büyüklüğündedir ve Grönland ondan 14 kat daha büyük görünür. Bir haritanın tamamen doğru olması için düz değil, gerçek boyutlu ve yuvarlak olması gerekir.

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İSTEDİKLERİNİ YİYİP ZAYIF KALAN İNSANLARIN METABOLİZMASI YAVAŞTIR İstediklerini yiyip zayıf kalan insanların metabolizmaları hızlı değil, yavaştır. Zayıf bir kişi diğerlerinden daha az kas kütlesine sahip olma eğilimindedir; bu da onların bazal metabolizma hızının (BMR) yüksek kas kütlesine göre daha düşük olduğu anlamına gelir; bu onlara hızlı değil, yavaş bir metabolizma sağlar. Bu durumun istisnaları da vardır, örneğin Olimpiyat madalyalı sporcular ile profesyonel dansçılar gibi daha fazla kas kütlesine ve çok az vücut yağına sahip olan insanlar, genel olarak daha yüksek bir bazal metabolizma hızına sahiptir bu yüzden ağırlık tek başına metabolizma hızı için güvenilir bir gösterge değildir. Kaynak: BBC Science Focus, Guinness World Records

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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