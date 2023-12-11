Hayret verici gerçekler: Bu rastgele bilgilere çok şaşıracaksınız!
Sizi ve çevrenizi bilgilendirecek bir yandan da eğlendirecek bilgiler mi arıyorsunuz? İşte, dünyaya, hayvanlara, biyolojiye, coğrafyaya ve daha fazlasına dair bazı ilginç bilgiler…
SALYANGOZLARIN DİŞİ VARDIR
Salyangozların bin ile 12 bin arasında dişe sahip olması gerçekçi gelmese de Newcastle Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Dr. Gordon Port’a göre; çoğu salyangoz türünün bizimkine benzeyen bir dili vardır, tek fark onlarınkinin sıra sıra minik dişlerle kaplı olmasıdır.
MOTORLU TESTERELERİN İLK KULLANIM ALANINA ŞAŞIRACAKSINIZ
Motorlu testereler ilk olarak doğuma yardımcı olan bir alet olarak icat edildi. Alman doktor Bernhard Heine tarafından 1830'da doğum sırasında bebeğin doğum kanalında sıkışması durumunda annenin etini, kıkırdaklarını ve kemiğini kesmek için kullanıldı. Testerelerin ağaç kesmek için kullanılmaya başlanması ise 20. yüzyılın başlarını buldu.
FLAMİNGOLARIN GERÇEK RENGİ NEDİR?
Flamingolar pembe doğmaz. Aslında dünyaya gri/beyaz tüylerle gelirler ve yalnızca tuzlu su karidesi ile mavi-yeşil alglerden oluşan bir beslenme şekline başladıktan sonra pembemsi bir renk tonuna sahip olurlar.
Exeter Üniversitesi'nden zoolog Dr. Paul Rose’un aktardıklarına göre, flamingolar uzak sulak yerlerde yaşadıklarından düzgün besin kaynağı bulamazlar ve buldukları yiyeceklerde diğer hayvanları öldürebilecek bir kimyasal bulunur, kuşların ölmeme sebebi ise karaciğerlerinin bu kimyasalı işleyerek pigmentlere ayırabilmesidir. Bu pigmentler flamingoların tüylerini lekeler. Hatta derileri, mukozaları, yumurta sarıları ve yağları bile pembe renktedir.
SU AYGIRLARI İYİ YÜZEMEZ
Bunun sebebi, su aygırlarının dibe batmalarını sağlayacak derecede yoğun kemikleri olmasıdır. Yani, deniz suyu tatlı sudan yüzde 2,5 daha yoğun olduğundan bu durumun sağladığı ekstra kaldırma kuvveti bir su aygırının ağırlığını dengelemek için yeterli değildir ve su aygırı denize battığından istese de yüzemez.
BİRBİRİNE BAKAN AYNALAR SONSUZ YANSIMA ÜRETEBİLİR Mİ?
Asansörlerde ve benzerlerinde karşılıklı aynaların oluşturduğu çoklu yansımalara bakmak her zaman eğlencelidir. Ancak aynalar, sonsuzluğa doğru uzanıyor gibi görünseler de her yansıma bir öncekinden daha koyu gözükerek sonunda görünmezliğe dönüşür. Bunun nedeni, aynaların her seferinde kendilerine çarpan ışığın enerjisinin küçük bir kısmını soğurmasıdır. Bu durum, en iyi aynaların bile birkaç yüzden fazla yansıma üretmesinin pek mümkün olmadığını gösterir.
FUTBOLCULAR NEDEN ÇOK TÜKÜRÜR?
Çeşitli çalışmalar, egzersizin tükürükteki salgılanan protein miktarını, özellikle de MUC5B adı verilen bir tür mukus miktarını artırdığını gösteriyor. Bu mukus türü, tükürüğün kalınlaşmasına neden olduğundan yutmayı zorlaştırır, bu da futbolcuların daha fazla tükürme eğilimi göstermelerine sebep olur.
TEK YUMURTA İKİZLERİ AYNI PARMAK İZİNE SAHİP DEĞİLDİR
Bir suç işlediğinizde suçunuz, ikizinizin üzerine kalmaz. Bunun sebebi, anne karnındaki gelişim sırasındaki çevresel faktörlerin (göbek kordonu uzunluğu, parmak büyüme hızı) parmak izinizi etkilemesidir.
SU ALTINDA KAÇ DAKİKA NEFESSİZ DURULABİLİR?
Ortalama bir insan, nefes almaya ihtiyaç duymadan önce nefesini 30 ile 90 saniye arasında tutabilir. Su altında bu süre daha da kısa olabilir ancak 27 Mart 2021’de 56 yaşındaki Hırvat Budimir Šobat, nefesini tam 24 dakika 37 saniye tutarak Guinness Dünya rekorunu elde etti. Bunu başarabilmek için 3 yıl boyunca haftanın 6 günü egzersiz yaptığı biliniyor.
KAFASI OLMADAN 18 AY YAŞAYABİLEN TAVUK
1940’larda Amerika’da Mike adlı bir tavuk, şah damarı ve beyin sapının büyük kısmı çoğunlukla sağlam kaldığı için hayatta kalabildi. Benzer bir durumda ise başı olmayan bir tavuk birkaç dakika içinde ölür.
HAYVANLAR ZAMANI İNSANLARDAN FARKLI ŞEKİLDE DENEYİMLEYEBİLİR
Daha küçük hayvanlar için dünya, insanlara kıyasla daha yavaş hareket eder. Örneğin, kertenkeleler zamanı kedi ve köpeklere göre daha yavaş algılarlar. Bu durum, zaman algılarının beyne gelen bilgiyi ne kadar hızlı işleyebildiğine bağlı olmasıyla ilgilidir.
DÜNYA YUVARLAK AMA HARİTALAR DÜZ
Dünya haritalarının çoğunun yanlış olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu haritada 1569'da geliştirilen Mercator projeksiyonu hâlâ kullanılmaktadır. Bu yöntem son derece hatalıdır ve Alaska'nın, Brezilya ve Grönland kadar büyük görünmesine neden olur. Alaska, Brezilya kadar büyük görünse de gerçekte beşte biri büyüklüğündedir ve Grönland ondan 14 kat daha büyük görünür. Bir haritanın tamamen doğru olması için düz değil, gerçek boyutlu ve yuvarlak olması gerekir.
İSTEDİKLERİNİ YİYİP ZAYIF KALAN İNSANLARIN METABOLİZMASI YAVAŞTIR
İstediklerini yiyip zayıf kalan insanların metabolizmaları hızlı değil, yavaştır. Zayıf bir kişi diğerlerinden daha az kas kütlesine sahip olma eğilimindedir; bu da onların bazal metabolizma hızının (BMR) yüksek kas kütlesine göre daha düşük olduğu anlamına gelir; bu onlara hızlı değil, yavaş bir metabolizma sağlar. Bu durumun istisnaları da vardır, örneğin Olimpiyat madalyalı sporcular ile profesyonel dansçılar gibi daha fazla kas kütlesine ve çok az vücut yağına sahip olan insanlar, genel olarak daha yüksek bir bazal metabolizma hızına sahiptir bu yüzden ağırlık tek başına metabolizma hızı için güvenilir bir gösterge değildir.
Kaynak: BBC Science Focus, Guinness World Records