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HAYTAP, belediyelerden hayvanlar için rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri istiyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, belediyelerden hayvanlar için "barınak" değil, aşılarının, tedavilerinin yapılacağı rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri kurmalarını istediklerini belirtti.

HAYTAP, belediyelerden hayvanlar için rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri istiyor
AA

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HAYTAP olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişmesi için yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. Hayvanlara karşı suç işleyenlerin Kabahatler Kanunu'na göre değil, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Pehlivan, Kabahatler Kanunu kapsamında sadece idari para cezası uygulandığına dikkati çekti.

Bu durumda hayvana karşı işlenen suçla kapalı alanda sigara içmenin aynı şekilde değerlendirildiğini, kişinin siciline işlenmediğini, hapis cezası olmadığını anlatan Pehlivan, yeni çıkarılacak kanuna ilişkin en büyük beklentilerinin, hayvana karşı işlenen suçun TCK kapsamına alınması ve suçu işleyen kişilerin cezaevine girmeleri olduğunu bildirdi.

- "Rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır"

Belediyelerin sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşı, tedavileri ve bakımları gibi yükümlülüklerinin yasada ayrıntılı şekilde belirtildiğine işaret eden Pehlivan, ülke genelindeki bir çok belediyenin yasaya aykırı davrandığını aktardı.

Sokak kedi ve köpeklerinin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu dile getiren Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde sokak hayvanının ömrü en fazla 2 yıl oluyor. Hayvanlar araba altında kalarak, zehirlenerek, şiddetle ve hastalıkla mücadele ederek hayatını kaybediyor. Burada bütün belediyelerimize yasalarımızda bulunan yükümlüklerini yerine getirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır. Barınak adı altında hayvan hapishaneleri, ölüm kampları kurulmasını istemiyoruz. Kurulacak olan yerlerde hayvanların bakımları, aşıları ve tedavileri yapılabilmelidir. Belediyeler, gerekli yükümlülükleri yerine getirerek sokak hayvanlarını aldıkları ortamlara tekrar yerine bırakacak."

- "Hayvan mezarlığı çok büyük ihtiyaçtır"

Ölen sahipli ya da sahipsiz hayvanlar için gömülecek alan bulunmadığını vurgulayan Pehlivan, hayvan mezarlıklarının bulunmadığı illerde, çevre sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

Ankara'da da hayvan mezarlığı bulunmadığına dikkati çeken Pehlivan, "Ülke genelindeki belediyelere hayvan mezarlığı konusunda tekliflerimiz oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışma yaparak hayvan mezarlığı açtı. Hayvan mezarlığıyla ilgili sıklıkla bütün illerdeki belediyelere taleplerimizi iletiyoruz. Hayvan mezarlığının oldukça büyük bir açık olduğunu dile getiriyoruz. Ülkemizdeki her il için hayvan mezarlığı çok büyük ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

- "Belediyelerin işini kolaylaştıracak binlerce gönüllü var"

Belediyelerin hayvan bakımlarıyla ilgili merkezlerindeki personellerin eğitimlerinin çoğunlukla yeterli olmadığını öne süren Pehlivan, belediyeleri personel eğitimleri ve diğer konularda hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya davet etti.

Pehlivan, belediyelerin sıklıkla kullandığı "barınak" kelimesini kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz barınak kelimesini kullanmıyoruz. Çünkü beklentimiz bakımevidir." diye konuştu.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de aslında belediyelerin işini kolaylaştıracak binlerce gönüllü var. Hayvanları kısırlaştıran, tedavi ettirmeye çalışan ve kendi çabalarıyla besleyen hayvanseverler, belediyelerin çok büyük büyük miktarda yükünü de alıyor. Belediyelerin gönüllerle iş birliği halinde ve yasanın gerekliliklerini yerine getirerek çalışmalarını istiyoruz. Biz HAYTAP olarak her zaman devletimizin bütün kurumlarıyla çalışıyoruz ve çalışmaya da hazırız."

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