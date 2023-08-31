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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayvana şiddet gösteren kişiyi dövdü

        Hayvana şiddet gösteren kişiyi dövdü

        İstanbul'da bir kişi, bir kediye tekme atan saldırganı dövdü. Kameraya yansıyan olayı gerçekleştiren Özcan Akkaya ise kendisini savunarak, "Şahsın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey değildi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:05
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        Hayvana şiddet gösteren kişiyi dövdü
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        İstanbul Beşiktaş'ta yürüyüş yapan bir genç, ATM önünde “Portakal” isimli kediye tekme atan kişiyi dövdü. Dayak anları kameralara anbean yansırken saldırganı döven Özcan Akkaya, "Canım sıkıldığı için yürüyüş yapıyordum. O esnada arkadaşın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey değildi" dedi.

        İHA'nın haberine göre olayla ilgili ise saldırgan ve gencin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

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        Adının “Portakal” olduğu öğrenilen kedinin ise durumunun iyi olduğu, olaydan sonra kaçtığı ancak 2 gün sonra geri geldiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili konuşan Özcan Akkaya kendisini savunarak şunları söyledi:

        "Ben vale görevlisi olarak çalışıyorum. Canım sıkıldığı için yürüyüş yapıyordum. O esnada arkadaşın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Devlet tarafından bu durumun insana yapılmış olarak görülmesi lazım. Sen beni yaraladığın için 10 yıl ceza alacaksan, bu kediyi yaralayan da o kadar ceza almalı. Eşit olmamız lazım. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Karşılaşsam yine aynısını yapar ve polise teslim ederdim. Şahıs şikayetçi olmadı. O günden beri buradan geçtiğini görmedim."

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