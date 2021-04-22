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Hayvancılık destek ödemeleri başladı! Buzağı, manda, malak destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?

Kırsal alanda tarımı ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen tarımsal destekler araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayvancılık desteklerinin bugün (22 Nisan) 17.00 itibarıyla hesaplara yatacağını açıkladı. Peki, Buzağı destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?

Hayvancılık destek ödemeleri başladı! Buzağı, manda, malak destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen hayvancılık destekleri hesaplara yatıyor! Bakan Pakdemirli buzağı, manda ve malak desteklerinin bugün ödenmeye başlayacağını duyurdu. Peki, Buzağı, manda, malak destek ödemeleri ne kadar, hesaplara yattı mı?

HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakan Pakdemirli Twitter'da yaptığı paylaşımda "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL, Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

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