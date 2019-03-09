Hazal Kaya'dan hocasına veda!

Giriş: 09.03.2019 - 13:27 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz aylarda Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya'nın hocası Prof. Selhan Endres hayatını kaybetti. Kaya, Prof. Selhan Endres'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti

  • 1Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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    Oyuncu Hazal Kaya'nın hocası Prof. Selhan Endres hayatını kaybetti. Hazal Kaya 'tanıdığım en güçlü kadın' dediği hocası Prof. Selhan Endres'e sosyal medya hesabından veda etti. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla Kadınlar Günü'nde şu ifadeleri kullandı: 

  • 2Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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    Aslında bugün buraya kadın, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, neden öğrenmesi hazmetmesi bu kadar zor meselelerdir falan gibi serzenişli bir mücadele yazısı yazacaktım ancak dün, tanıdığım en güçlü idealist kadın figürlerinden birini, Prof. Selhan Endres’i toprağa verdik.

  • 3Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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    Dünden beri ondan ne kadar çok şey öğrendiğimi düşünüp duruyorum. Yaptığımız okumalar, önerdiği ve her seferinde o ince zevkiyle, gerçek bir öğreten zekasıyla her seferinde bayılacağımı öngörerek önerdiği romanlar, öyküler, hatta makaleler, birlikte gittiğimiz bütün konserler, öğrencilerinden öğreneceği her şeye duyduğu heyecan, karşısındakini dinlemeye olan sevgisi, bitmek bilmeyen merakı ve hayata, yaşamaya duyduğu bağlılık.

  • 4Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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    Hayatına dokunduğu bir sürü öğrencisi de vardı dün, çoğu kadın. Onun birleştirici gücünden bahsettiler. Öyle severek anlatırdı ki, edebiyat öğretmek onun mesleği değil de hayat amacı gibiydi, öğretirken sevdiklerinden örnekler verirdi o yüzden. O sevgi birleştirirdi işte herkesi.

  • 5Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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    Gidişiyle öğrettiği de bu galiba. Değişimi, dönüşümü, yavaşlığına duyduğumuz öfkeyle, öğrenmekte güçlük çekene tahammülsüzlükle değil heyecanla, sevgiyle, neyi anlatmakta yanlış yaptığımızı düşünerek, büyük bir sabırla, birbirimize destek olarak, hep birlikte gerçekleştirebileceğiz, sanırım gerçek güç bu!

  • 6Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 7Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 8Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 9Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 10Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 11Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 12Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 13Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 14Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 15Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 16Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 17Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 18Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 19Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 20Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 21Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 22Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 23Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 24Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 25Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 26Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 27Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 28Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 29Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 30Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 31Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 32Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 33Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 34Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 35Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 36Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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  • 37Hazal Kaya'dan hocasına veda: Tanıdığım en güçlü kadını toprağa verdik - Magazin haberleri
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