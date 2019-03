3 | 37

Dünden beri ondan ne kadar çok şey öğrendiğimi düşünüp duruyorum. Yaptığımız okumalar, önerdiği ve her seferinde o ince zevkiyle, gerçek bir öğreten zekasıyla her seferinde bayılacağımı öngörerek önerdiği romanlar, öyküler, hatta makaleler, birlikte gittiğimiz bütün konserler, öğrencilerinden öğreneceği her şeye duyduğu heyecan, karşısındakini dinlemeye olan sevgisi, bitmek bilmeyen merakı ve hayata, yaşamaya duyduğu bağlılık.