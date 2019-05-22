Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, rol aldığı ‘Bizim Hikaye’ dizisinin bu yaz final yapacağı hatırlatılan Hazal Kaya, “Yaz programı belli mi?” sorusuna “Şu an için program yapmadık. Duruma göre bakacağız” diye yanıt verdi.

"HAMİLELİĞİ SİZ UYDURUYORSUNUZ"



Ali Atay ile evli olan ve iki aylık hamile olduğu iddia edilen Kaya, gazetecilerin “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık verdi. Kaya, doğum için Los Angelas’a gideceği söylentilerini de yanıtsız bırakarak kafaları karıştırdı.





"NE GEREK VAR BEKLEMEYE?"

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, Ali Atay ile düğününün ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü: