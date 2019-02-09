Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Giriş: 09.02.2019 - 12:03 | Güncelleme:  

Oyuncu Hazal Kaya 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Kaya, düğün gecesinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşıp duygularını anlattı...

  • 1Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    1|21

    Ekranların güzel oyuncusu Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay da evliler kervanına katıldı. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz akşam düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. 

  • 2Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    2|21

    Kaya, düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: "Evet nereden başlasam, nasıl anlatsam? Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki 'ne yaz düğünü ya, ne gerek var beklemeye!' Önce yurtdışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık. İyi ki öyle olmuş.

     

  • 3Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    3|21

    En büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı, aynı kokuyu hediye de etmek istedim,evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım. Hayalimin ötesinde kokuyordu salon, ne kadar teşekkür etsem az! Ve bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük,sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!"

  • 4Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    4|21

    Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. 

  • 5Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    5|21
  • 6Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    6|21
  • 7Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    7|21
  • 8Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    8|21
  • 9Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    9|21
  • 10Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    10|21
  • 11Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    11|21
  • 12Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    12|21
  • 13Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    13|21
  • 14Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    14|21
  • 15Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    15|21
  • 16Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    16|21
  • 17Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    17|21
  • 18Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    18|21
  • 19Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    19|21
  • 20Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    20|21
  • 21Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım - Magazin haberleri
    21|21

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0