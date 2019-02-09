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En büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı, aynı kokuyu hediye de etmek istedim,evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım. Hayalimin ötesinde kokuyordu salon, ne kadar teşekkür etsem az! Ve bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük,sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!"