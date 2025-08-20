Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de tedavi gördü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Subaşı'yı sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı
Bir süredir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Subaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncuyu bu süreçte yalnız bırakmayan Oğuzhan Koç, sevgilisinin yanında oldu.
Fotoğraflar: Instagram
