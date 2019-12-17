Hazine 6,9 milyar lira borçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara

Hazine 6,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 938,4 milyon lira borçlanmaya gitti

Hazine tahvil ihalesi
AA

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,55, bileşik faiz yüzde 11,88 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 672 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 286,3 milyon lira, net satış 2 milyar 417,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 173,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,92, bileşik faiz yüzde 2,94 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 781,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 181,8 milyon lira, net satış 1milyar 221,1 milyon lira oldu.

İhalede, kamu kuruluşlarından teklifin gelmezken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 423 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 6 milyar 938,4 milyon lira borçlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Bankalar Birliği: Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,1 milyar lira
PARAYeniden yapılandırılan borç tutarı 5,1 milyar lira
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 1 milyar lira
QNB Finansbank'tan 3 yıl vadeli sendikasyon
PARAQNB Finansbank'tan 3 yıl vadeli sendikasyon
Hazine tahvil ihaleleri öncesi 3.3 milyar lira borçlandı - Haberler
PARAHazine 3.3 milyar lira borçlandı
Garanti BBVA’dan yeni yıl kredisinde kampanya - Haberler
PARAGaranti BBVA’dan yeni yıla özel kredi
Türkiye'ye 'kara parayla mücadele' uyarısı
PARATürkiye'ye 'kara para' uyarısı
QNB Finansbank 456.8 milyon dolarlık kredi aldı
PARA457 milyon dolarlık kredi
Hazine 2020 için piyasa yapıcı bankaları açıkladı
PARAPiyasa yapıcılar belirlendi
Şekerbank'tan yeni yıla özel kredi kampanyası - Haberler
PARAŞekerbank’tan 3 ay taksit ertelemeli kredi
İtalyan Hükümeti Popolare di Bari Bankası'nı kurtarıyor
PARA900 milyon euroluk kurtarma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X